Диетолог Соломатина: Жареной утке не место на праздничном столе

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Об этом заявила диетолог Елена Соломатина в интервью News. Она также подчеркнула, что на новогоднем столе обязательно должны быть представлены некрахмалистые зеленые овощи: листовые салаты, сельдерей. Майонез в классических праздничных салатах диетолог предложила разбавлять сметаной в равных частях.
Также, по словам Елены Соломатиной, из новогодней трапезы лучше убрать гарниры с картофелем, а вместо жареного мяса или утки запечь курицу на гриле, с лимонным соком и специями. Десерты, с ее точки зрения, должны быть приготовлены на основе фруктов: в частности, считает Соломатина, подойдут для праздничного стола сорбет из замороженных ягод, мусс или пастила без сахара.