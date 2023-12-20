Диетолог Соломатина: Жареной утке не место на праздничном столе

Также, по словам Елены Соломатиной, из новогодней трапезы лучше убрать гарниры с картофелем, а вместо жареного мяса или утки запечь курицу на гриле, с лимонным соком и специями. Десерты, с ее точки зрения, должны быть приготовлены на основе фруктов: в частности, считает Соломатина, подойдут для праздничного стола сорбет из замороженных ягод, мусс или пастила без сахара.