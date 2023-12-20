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Диетолог Соломатина: Жареной утке не место на праздничном столе

Диетолог Соломатина: Жареной утке не место на праздничном столе

20 декабря 2023, 19:46
Фото: 1MI
Главные продукты, от которых стоит отказаться в новогоднюю ночь, — жареное мясо и утка.

Об этом заявила диетолог Елена Соломатина в интервью News. Она также подчеркнула, что на новогоднем столе обязательно должны быть представлены некрахмалистые зеленые овощи: листовые салаты, сельдерей. Майонез в классических праздничных салатах диетолог предложила разбавлять сметаной в равных частях.

Также, по словам Елены Соломатиной, из новогодней трапезы лучше убрать гарниры с картофелем, а вместо жареного мяса или утки запечь курицу на гриле, с лимонным соком и специями. Десерты, с ее точки зрения, должны быть приготовлены на основе фруктов: в частности, считает Соломатина, подойдут для праздничного стола сорбет из замороженных ягод, мусс или пастила без сахара.

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