Депутат Чепа осудил приостановку работы Радио Sputnik Армения

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
По его словам, в последние время армянское правительство проводит ряд недружественных действий в отношении российских структур, пишет RT.
Он отметил, что Ереван делает заявления, которые не соответствуют действительности, как например, в случае с Карабахом. Чепа полагает, что это ошибка премьер-министра Никола Пашиняна и попытка угодить некоторым структурам, которые недружественны к России. Он также считает, что Ереван пожалеет об этих действиях.
Чепа назвал приостановку работы вещателя проявлением цензуры, говоря, что это сделано для того, чтобы ограничить информацию и избежать растущего недовольства в Армении.