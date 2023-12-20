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Депутат Чепа осудил приостановку работы Радио Sputnik Армения

20 декабря 2023, 17:20
Вице-председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил свое мнение о приостановке работы Радио Sputnik Армения на 30 дней, которую предложил армянский регулятор.

По его словам, в последние время армянское правительство проводит ряд недружественных действий в отношении российских структур, пишет RT.

Он отметил, что Ереван делает заявления, которые не соответствуют действительности, как например, в случае с Карабахом. Чепа полагает, что это ошибка премьер-министра Никола Пашиняна и попытка угодить некоторым структурам, которые недружественны к России. Он также считает, что Ереван пожалеет об этих действиях.

Чепа назвал приостановку работы вещателя проявлением цензуры, говоря, что это сделано для того, чтобы ограничить информацию и избежать растущего недовольства в Армении.

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