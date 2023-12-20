Депутат Чепа осудил приостановку работы Радио Sputnik Армения

Он отметил, что Ереван делает заявления, которые не соответствуют действительности, как например, в случае с Карабахом. Чепа полагает, что это ошибка премьер-министра Никола Пашиняна и попытка угодить некоторым структурам, которые недружественны к России. Он также считает, что Ереван пожалеет об этих действиях.