COP28 прошел в ОАЭ

Также было объявлено, что следующая конференция состоится в Азербайджане. Решение о выборе страны-приемника было отложено из-за сложной политической обстановки. Россия заблокировала все европейские государства, что создало преграды при выборе подходящей страны. Кроме того, Армения и Азербайджан наложили вето друг на друга из-за конфликта в Нагорном Карабахе.