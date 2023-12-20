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Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

COP28 прошел в ОАЭ

20 декабря 2023, 18:06
Недавно прошла международная конференция COP28 (Conference of Parties) в Объединенных Арабских Эмиратах, посвященная борьбе с изменением климата и охране окружающей среды.

Участники из разных стран обсуждали усиление глобальной борьбы с изменением климата, поддержку развивающихся стран и прогресс в выполнении Парижских соглашений, пишет ФедералПресс.

Также было объявлено, что следующая конференция состоится в Азербайджане. Решение о выборе страны-приемника было отложено из-за сложной политической обстановки. Россия заблокировала все европейские государства, что создало преграды при выборе подходящей страны. Кроме того, Армения и Азербайджан наложили вето друг на друга из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Однако 7 декабря Баку и Ереван достигли мирного соглашения, которое позволило выбрать Азербайджан в качестве хозяйки следующей конференции. Председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин отметил, что это важный шаг к разрешению мировых конфликтов и позволит сосредоточиться на решении глобальных экологических проблем.

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