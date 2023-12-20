COP28 прошел в ОАЭ

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Участники из разных стран обсуждали усиление глобальной борьбы с изменением климата, поддержку развивающихся стран и прогресс в выполнении Парижских соглашений, пишет ФедералПресс.
Также было объявлено, что следующая конференция состоится в Азербайджане. Решение о выборе страны-приемника было отложено из-за сложной политической обстановки. Россия заблокировала все европейские государства, что создало преграды при выборе подходящей страны. Кроме того, Армения и Азербайджан наложили вето друг на друга из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
Однако 7 декабря Баку и Ереван достигли мирного соглашения, которое позволило выбрать Азербайджан в качестве хозяйки следующей конференции. Председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин отметил, что это важный шаг к разрешению мировых конфликтов и позволит сосредоточиться на решении глобальных экологических проблем.