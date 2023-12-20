Байден выругался на мемориальной службе в соборе в память о Сандре О’Коннор

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Он выразил уважение к О’Коннор за ту работу, которую она выполняла и подчеркнул, что женщины могут не только быть равными мужчинам, но и превосходить их во многих сферах деятельности.
Однако после этого высказывания, Байден извинился за использование непристойной лексики.
Также отметим, что 20 октября, в Питтсбурге, президент Байден немного запутался и не сразу нашёл выход со сцены после своего выступления.