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Байден выругался на мемориальной службе в соборе в память о Сандре О’Коннор

20 декабря 2023, 15:53
Во время мемориальной службе в память Сандры О’Коннор, первой женщины в истории, занимавшей должность в Верховном суде США, американский президент Джо Байден произнес нецензурную речь в кафедральном соборе Вашингтона.

Он выразил уважение к О’Коннор за ту работу, которую она выполняла и подчеркнул, что женщины могут не только быть равными мужчинам, но и превосходить их во многих сферах деятельности.

Однако после этого высказывания, Байден извинился за использование непристойной лексики.

Также отметим, что 20 октября, в Питтсбурге, президент Байден немного запутался и не сразу нашёл выход со сцены после своего выступления.

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