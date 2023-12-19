«За ленточкой находятся наши выпускники». В омской школе откроют экспозицию о СВО

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В омской школе № 72 откроют экспозицию, посвященную специальной военной операции, сообщили сегодня, 19 декабря, в региональном правительстве. Подробнее о выставке рассказала директор образовательного учреждения.
«Сегодня мы являемся свидетелями важных исторических событий и обязаны сохранить память о них. Сейчас за ленточкой находятся те, кто является нашими выпускниками, кто сам не раз бывал в нашем музее и слушал рассказы о подвигах героев Великой Отечественной войны. Также у нас учатся дети мобилизованных и добровольцев. Мы уже обратились к ним, чтобы они поделились какими-то вещами, связанными с СВО. Также здесь будут письма ребят, которые мы пишем нашим бойцам», — рассказала директор школы Ольга Науменко.
В школе в настоящее время существует «Музей боевой славы 4-й гвардейской танковой армии и Истории школы», посвященный Великой Отечественной войне. Он был организован учащимися и ветеранами.
Руководство школы обращается к семьям участников СВО с просьбой собрать материалы и экспонаты для новой выставки.