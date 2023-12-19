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Updated Сегодня, 03:25

В школе Омска откроют экспозицию, посвященную спецоперации

«За ленточкой находятся наши выпускники». В омской школе откроют экспозицию о СВО

19 декабря 2023, 03:23
Фото: Правительство Омской области

В школе Омска откроют экспозицию, посвященную спецоперации

В школе № 72 в настоящее время уже существует музей, посвященный Великой Отечественной войне.

В омской школе № 72 откроют экспозицию, посвященную специальной военной операции, сообщили сегодня, 19 декабря, в региональном правительстве. Подробнее о выставке рассказала директор образовательного учреждения.

«Сегодня мы являемся свидетелями важных исторических событий и обязаны сохранить память о них. Сейчас за ленточкой находятся те, кто является нашими выпускниками, кто сам не раз бывал в нашем музее и слушал рассказы о подвигах героев Великой Отечественной войны. Также у нас учатся дети мобилизованных и добровольцев. Мы уже обратились к ним, чтобы они поделились какими-то вещами, связанными с СВО. Также здесь будут письма ребят, которые мы пишем нашим бойцам», — рассказала директор школы Ольга Науменко.

В школе в настоящее время существует «Музей боевой славы 4-й гвардейской танковой армии и Истории школы», посвященный Великой Отечественной войне. Он был организован учащимися и ветеранами.

Руководство школы обращается к семьям участников СВО с просьбой собрать материалы и экспонаты для новой выставки.

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#Общество#Омск#Омская область#Музей#Школа#Великая Отечественная война#Победа#Выпускники#Выставка#Экспозиция#Память#Специальная военная операция#Евгений Игишев
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