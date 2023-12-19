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В России до 2025 года может пропасть импортное вино дешевле 700 рублей

19 декабря 2023, 08:39
Как сообщает РБК, до 2025 года в России может исчезнуть импортное вино, которое стоит менее 700 рублей.

Президент компании Simple Group, одного из крупнейших поставщиков вина в страну, Максим Каширин, предупредил об этом возможном сценарии. Причиной для такой угрозы стало повышение таможенных пошлин на импортное вино и увеличение акцизов на различные виды вин, пишет RT.

Каширин отметил, что несколько дистрибьюторов успели запастись продукцией до повышения пошлин, поэтому процесс исчезновения доступного импортного вина будет плавным. Ожидается, что он начнется после новогодних праздников и продлится до начала 2025 года.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о трехкратном повышении акцизных ставок на вино и шампанское, которое вступит в силу с 1 мая 2024 года.

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