В Петербурге открылись новогодние выставки и рождественская ярмарка

На Манежной площади уже открылась Рождественская ярмарка. В этом году темой ярмарки стал «Щелкунчик». Здесь можно найти все, начиная от ручных елочных украшений и сладких сувениров, заканчивая теплой одеждой и разнообразными костюмами, пишет ФедералПресс.