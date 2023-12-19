В Петербурге открылись новогодние выставки и рождественская ярмарка

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
На Манежной площади уже открылась Рождественская ярмарка. В этом году темой ярмарки стал «Щелкунчик». Здесь можно найти все, начиная от ручных елочных украшений и сладких сувениров, заканчивая теплой одеждой и разнообразными костюмами, пишет ФедералПресс.
В историческом особняке Трубецких-Нарышкиных открылась праздничная выставка «Сокровища Петербурга», где представлено более 100 ювелирных компаний и мастеров со всей страны. Посетители могут насладиться красивыми интерьерами этого исторического места, которое когда-то принадлежало прадеду поэта Александра Пушкина.
А в галерее «Сокровища» открыли выставку «Время подарков», где жители и гости города могут найти уникальные украшения, декор для дома, керамику и фарфор.