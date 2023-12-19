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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

В Петербурге открылись новогодние выставки и рождественская ярмарка

19 декабря 2023, 18:06
Считанные недели остались до самого ожидаемого праздника года и в Санкт-Петербурге начали открываться новые выставки и рождественские рынки.

На Манежной площади уже открылась Рождественская ярмарка. В этом году темой ярмарки стал «Щелкунчик». Здесь можно найти все, начиная от ручных елочных украшений и сладких сувениров, заканчивая теплой одеждой и разнообразными костюмами, пишет ФедералПресс.

В историческом особняке Трубецких-Нарышкиных открылась праздничная выставка «Сокровища Петербурга», где представлено более 100 ювелирных компаний и мастеров со всей страны. Посетители могут насладиться красивыми интерьерами этого исторического места, которое когда-то принадлежало прадеду поэта Александра Пушкина.

А в галерее «Сокровища» открыли выставку «Время подарков», где жители и гости города могут найти уникальные украшения, декор для дома, керамику и фарфор.

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