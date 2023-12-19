В конце года в омских селах появятся еще два медучреждения по нацпроекту

В амбулатории основными помещениями станут процедурный, прививочный, смотровой кабинет с гинекологическим креслом кабинеты, два места для приема взрослого населения и одно — для приема детей. Кроме того, здесь будет предусмотрена палата дневного пребывания. В амбулатории оборудуют санузлы для персонала и посетителей, а также выделят комнату отдыха для специалистов и раздевалку.