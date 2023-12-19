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В конце года в омских селах появятся еще два медучреждения по нацпроекту

В конце года в омских селах появятся еще два медучреждения по нацпроекту

19 декабря 2023, 06:10
Фото: министерство строительства Омской области
На следующей неделе подрядные организации будут устанавливать оборудование.

В министерстве строительства Омской области сообщили, что в Большереченском и Азовском районах устанавливают здания фельдшерско-акушерского пункта и врачебной амбулатории. В них будут оказывать комплексную квалифицированную первичную помощь. Строительство должно завершиться в конце 2023 года.

Объекты увеличенной площади, чтобы принимать необходимое количество пациентов. Их монтируют в рамках национального проекта «Здравоохранение». Установкой занимаются две подрядные организации — ООО «АЛ-Тех» и ООО «АСК Монолит». На следующей неделе рабочие уже будут ставить медицинское оборудование.

В Красном Яре (Большереченский район) площадь будущего ФАПа составляет 120 кв м. Здесь будут оказывать помощь 400 пациентам, в том числе порядка 100 несовершеннолетним. За одну смену в пункте два работника смогут принимать до десяти человек.

Здесь оборудуют прививочный, процедурный, смотровой кабинеты, а также кабинет приема. Помимо этого в ФАПе будут тамбур, коридор-ожидальная, комната персонала, стерилизационная, место для хранения лекарственных средств, санузел и другие санитарно-технические помещения.

Врачебную амбулаторию оборудуют в селе Звонарев Кут (Азовский район), ее возводят по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Объект монтируют на улице Школьная. Его площадь — 242 кв. м. Предполагается, что здесь будут работать пять специалистов, которые за смену смогут принять 15 пациентов.

В амбулатории основными помещениями станут процедурный, прививочный, смотровой кабинет с гинекологическим креслом кабинеты, два места для приема взрослого населения и одно — для приема детей. Кроме того, здесь будет предусмотрена палата дневного пребывания. В амбулатории оборудуют санузлы для персонала и посетителей, а также выделят комнату отдыха для специалистов и раздевалку.

Добавим, что нацпроект «Здравоохранение» инициирован президентом Владимиром Путиным. В этом году в его рамках ввели в эксплуатацию 48 модульных медицинских учреждений в отдаленных селах и деревнях.

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#Омск#Омская область#Строительство#Минстрой#Медицина#Новости#Нацпроект#Алина Ясинская#ФАП
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