В Катав-Ивановске неизвестный жестоко расправился с далматинцем

Обнаружено, что собака, представляющая собой далматинца, имела следы крови на лапах, что может указывать на то, что она пыталась освободиться. Следует отметить, что есть разные мнения относительно того, что могло привести к смерти этой собаки, включая возможность выстрела в её голову, хотя также существует версия о возможных воздействиях других животных или птиц, пишет ФедералПресс.