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В Катав-Ивановске неизвестный жестоко расправился с далматинцем

19 декабря 2023, 18:11
В Катав-Ивановске была обнаружена мертвая собака, привязанная к дереву петлей от поводка. Полиция начала проверку данного инцидента и пока не вынесла окончательных заключений.

Обнаружено, что собака, представляющая собой далматинца, имела следы крови на лапах, что может указывать на то, что она пыталась освободиться. Следует отметить, что есть разные мнения относительно того, что могло привести к смерти этой собаки, включая возможность выстрела в её голову, хотя также существует версия о возможных воздействиях других животных или птиц, пишет ФедералПресс.

Местные жители отмечают, что видели данного далматинца на помойках в поисках пищи ранее, и неравнодушные люди пытались найти ей новый дом. Несмотря на эти усилия, судьба собаки оказалась трагической.

Жители Катав-Ивановска продолжают обсуждать инцидент и высказывают свои предположения относительно того, кто мог быть связан с этим случаем, учитывая редкость породы собаки и особенности небольшого города, где обитатели знают друг друга и чужих домашних питомцев.

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