Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Обнаружено, что собака, представляющая собой далматинца, имела следы крови на лапах, что может указывать на то, что она пыталась освободиться. Следует отметить, что есть разные мнения относительно того, что могло привести к смерти этой собаки, включая возможность выстрела в её голову, хотя также существует версия о возможных воздействиях других животных или птиц, пишет ФедералПресс.
Местные жители отмечают, что видели данного далматинца на помойках в поисках пищи ранее, и неравнодушные люди пытались найти ей новый дом. Несмотря на эти усилия, судьба собаки оказалась трагической.
Жители Катав-Ивановска продолжают обсуждать инцидент и высказывают свои предположения относительно того, кто мог быть связан с этим случаем, учитывая редкость породы собаки и особенности небольшого города, где обитатели знают друг друга и чужих домашних питомцев.