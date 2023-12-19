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Published Сегодня, 18:14

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Updated Сегодня, 18:16

В Челябинске растет число заразившихся коронавирусом

19 декабря 2023, 18:14
Челябинск столкнулся с новой волной коронавируса.

Об этом, ссылаясь на заявления лечащих врачей, изданию ФедералПресс сообщили местные жители.

Жительница города поделился своим опытом: «Неделю назад заболел муж, а затем и я. У нас обоих была высокая температура, даже в теплой квартире мы ощущали озноб. Мы вызвали врача из Дорожной клинической больницы № 1.»

Медицинский специалист взял у семьи комбинированный тест на коронавирус и грипп. Через несколько дней врач вынес диагноз: оба супруга были положительны на COVID-19.

Жительница Челябинска рассказала: «Врач сказала, что за последние несколько недель половина её пациентов также заразились коронавирусом, и их было не менее 40 человек. Несмотря на высокую температуру, мы перенесли болезнь довольно легко.»

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в Челябинске за последние сутки заразились 35 человеками новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию, ведомство рекомендует обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания и строго соблюдать меры профилактики, такие как использование масок и респираторов.

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