Ученые создали чернила для 3D-печати внутри человеческого организма

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В будущем это позволит проводить 3D-печать непосредственно внутри тела, восстанавливать сломанные кости и исправлять проблемные органы, пишет ИА RuNews24.ru.
Новая технология получила название «глубокопроникающая акустическая объемная печать» (DVAP). Технология использует ультразвуковые волны, которые проникают в организм, но остаются ограниченными в пространстве.
«Благодаря этому можно достигать высокой точности воздействия на ткани, кости и органы, что невозможно с помощью методов световой печати», — объяснили исследователи в своем заявлении.
В частности, биочернила доставляются в нужное место в организме и затвердевают, приобретая нужную форму под воздействием ультразвуковых волн.
О времени, когда биомедицинские устройства с использованием 3D-печати станут широко доступными, не сообщается.