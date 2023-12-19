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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:29

Ученые создали чернила для 3D-печати внутри человеческого организма

19 декабря 2023, 07:24
По информации, предоставленной журналом Science, команда докторов разработала специальные чернила, которые могут быть использованы для печати внутри организма.

В будущем это позволит проводить 3D-печать непосредственно внутри тела, восстанавливать сломанные кости и исправлять проблемные органы, пишет ИА RuNews24.ru.

Новая технология получила название «глубокопроникающая акустическая объемная печать» (DVAP). Технология использует ультразвуковые волны, которые проникают в организм, но остаются ограниченными в пространстве.

«Благодаря этому можно достигать высокой точности воздействия на ткани, кости и органы, что невозможно с помощью методов световой печати», — объяснили исследователи в своем заявлении.

В частности, биочернила доставляются в нужное место в организме и затвердевают, приобретая нужную форму под воздействием ультразвуковых волн.

О времени, когда биомедицинские устройства с использованием 3D-печати станут широко доступными, не сообщается.

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