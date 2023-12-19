Toyota Yaris Cross: японская новинка с максимальной комплектацией

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Среди японских автомобилей эксперты выделили Toyota Yaris Cross в самой полной комплектации. Стоит отметить, что данная модель производится на заводах в Японии и Франции, а не на китайских, что является необычным. В России этот автомобиль доступен с двигателем объемом 1,5 литров и мощностью 120 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. Цена составляет около 2,9 миллиона рублей, пишет ФедералПресс.
Также из Японии привезли кроссовер Toyota Frontlander с передним приводом и мотором мощностью 171 лошадиная сила. Этот автомобиль собран на китайском заводе. Его стоимость составляет около 3,7 миллиона рублей.
Следующая интересная модель — корейский минивэн Hyundai Custo на семь мест. Его цена составляет около 5,2 миллиона рублей. Возможно выбрать модели с турбированными двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра и мощностью 170 и 236 лошадиных сил соответственно.
Наконец, эксперты отметили иранский автомобиль Iran Khodro Dena, который доступен с механической или автоматической коробкой передач. Доступны два варианта моторов — с мощностью 113 и 150 лошадиных сил. Цена данной модели варьируется от 1,5 до 1,65 миллиона рублей.