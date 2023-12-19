Toyota Yaris Cross: японская новинка с максимальной комплектацией

Среди японских автомобилей эксперты выделили Toyota Yaris Cross в самой полной комплектации. Стоит отметить, что данная модель производится на заводах в Японии и Франции, а не на китайских, что является необычным. В России этот автомобиль доступен с двигателем объемом 1,5 литров и мощностью 120 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. Цена составляет около 2,9 миллиона рублей, пишет ФедералПресс.