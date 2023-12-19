Случился инфаркт. В Омской области умер отец двоих детей после утечки газа в селе

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Стало известно, что после трагедии в доме села Морозовка (Омский район) скончался еще один человек. Речь идет об отце двоих детей. У него произошел сердечный приступ.
Сам инцидент был зарегистрирован ночью 13 декабря. В двухэтажном доме по улице Зеленая случилась утечка газа. По предварительным данным, причиной послужило самовольное вмешательство в работу внутриквартирного котла.
Пострадавшими оказались две семьи, которые проживали в этом доме. У всех пациентов наблюдаются признаки отравления газом. NGS55.RU со ссылкой на СУ СК РФ по Омской области пишет, что вчера вечером, 18 декабря, в больнице умер 42-летний мужчина. У него остались 41-летняя жена, 15-летняя дочь и 22-летний сын, которые находятся под наблюдением медиков.
Оказалось, что на фоне инцидента у омича также произошел инфаркт. Девочка из этой семьи находится в тяжелом состоянии, сообщал ранее Город55. Кроме того, были госпитализированы 43-летняя мать с двумя детьми 16 и четырех лет.
На первом этаже дома в результате утечки газа сразу погибли 36-летний мужчина и его 66-летняя мать. Эксперты выдвинули версию, что смерть наступила от отравления угарным газом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».