Случился инфаркт. В Омской области умер отец двоих детей после утечки газа в селе

Пострадавшими оказались две семьи, которые проживали в этом доме. У всех пациентов наблюдаются признаки отравления газом. NGS55.RU со ссылкой на СУ СК РФ по Омской области пишет, что вчера вечером, 18 декабря, в больнице умер 42-летний мужчина. У него остались 41-летняя жена, 15-летняя дочь и 22-летний сын, которые находятся под наблюдением медиков.