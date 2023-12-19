Сенатор Гумерова: будем мониторить ситуацию с запретом смартфонов в школах

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Она подчеркнула, что очень важно правильно доносить эту информацию до детей, учитывая их возрастные и психологические особенности, пишет RT.
Гумерова отметила, что проведение обсуждений в школах и классах, где принимают решения совместно, поможет детям осознать, что запрет на смартфоны в их интересах. Необходимо предоставить конкретные данные о вреде постоянного нахождения телефона рядом и о негативных последствиях. Только тогда реакция детей будет осознанной и правильной.
Она также сообщила, что будут разработаны методические рекомендации для школ, но каждая организация сама будет решать, как организовать работу по введению запрета. Гумерова подчеркнула важность этого аспекта.
Учитывая, что общественное обсуждение продолжается, Гумерова заявила о необходимости мониторинга ситуации. Необходимо узнать, как обстоят дела в конкретных регионах и школах. Организация процесса будет лежать на ответственности образовательных учреждений. Вариант с использованием специальных шкафчиков для хранения телефонов во время урока кажется комфортным, особенно для начальной школы.