Сенатор Гумерова: будем мониторить ситуацию с запретом смартфонов в школах

Гумерова отметила, что проведение обсуждений в школах и классах, где принимают решения совместно, поможет детям осознать, что запрет на смартфоны в их интересах. Необходимо предоставить конкретные данные о вреде постоянного нахождения телефона рядом и о негативных последствиях. Только тогда реакция детей будет осознанной и правильной.