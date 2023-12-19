Самолёт Nordwind вернулся в Москву из-за ухудшения состояния двух пассажиров

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Рейс N4 555 отправился из Шереметьева в 11:31 по московскому времени, согласно расписанию. Однако во время полета у двух пассажиров стало плохо, пишет RT.
Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево, чтобы предоставить медицинскую помощь пассажирам. Причина возвращения самолета в Москву обусловлена ЧП медицинского характера на борту.
Ранее самолет компании Nordwind Airlines, который летел из Москвы в Варадеро на Кубе, получил разрешение на возврат в Россию через воздушное пространство Норвегии также из-за необходимости оказания медицинской помощи на борту.