Самолёт Nordwind вернулся в Москву из-за ухудшения состояния двух пассажиров

Самолет авиакомпании Nordwind, который летел из аэропорта Шереметьево в Варадеро, был вынужден вернуться в Москву из-за ухудшения состояния здоровья двух пассажиров. Информация об этом поступила от авиакомпании Nordwind.