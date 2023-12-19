С комфортом на игру. В Омске возобновят специальные рейсы до «G-Drive Арены»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
С 19 декабря на «G-Drive Арене» возобновляют матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омского «Авангарда». В связи с этим по городу вновь будут работать специальные шаттлы, которые развозят омичей по домам после игр.
На маршруты запускают 20 муниципальных автобусов большого класса. Они пронумерованы от 501-го до 520-го. Шесть автобусов возят болельщиков домой в Советский округ, по четыре — в Центральный и Ленинский округа, по три — в Октябрьский и Кировский округа.
В департаменте транспорта администрации Омска уточнили, что эти автобусы работают в режиме полуэкспрессов. Это означает, что пассажиры садятся на конечных остановках и на ряде промежуточных остановочных пунктов.
Посмотреть полный график движения специальных маршрутов можно по ссылке здесь. К слову, сегодня вечером в Омске «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Матч запланирован на 19:30.