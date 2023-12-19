С комфортом на игру. В Омске возобновят специальные рейсы до «G-Drive Арены»

На маршруты запускают 20 муниципальных автобусов большого класса. Они пронумерованы от 501-го до 520-го. Шесть автобусов возят болельщиков домой в Советский округ, по четыре — в Центральный и Ленинский округа, по три — в Октябрьский и Кировский округа.