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Published Сегодня, 12:39

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иллюстрация

С комфортом на игру. В Омске возобновят специальные рейсы до «G-Drive Арены»

19 декабря 2023, 12:39
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске возобновят специальные автобусные рейсы до «G-Drive Арены»

В общей сложности для любителей хоккея будут работать 20 вместительных автобусов.

С 19 декабря на «G-Drive Арене» возобновляют матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омского «Авангарда». В связи с этим по городу вновь будут работать специальные шаттлы, которые развозят омичей по домам после игр.

На маршруты запускают 20 муниципальных автобусов большого класса. Они пронумерованы от 501-го до 520-го. Шесть автобусов возят болельщиков домой в Советский округ, по четыре — в Центральный и Ленинский округа, по три — в Октябрьский и Кировский округа.

В департаменте транспорта администрации Омска уточнили, что эти автобусы работают в режиме полуэкспрессов. Это означает, что пассажиры садятся на конечных остановках и на ряде промежуточных остановочных пунктов.

Посмотреть полный график движения специальных маршрутов можно по ссылке здесь. К слову, сегодня вечером в Омске «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Матч запланирован на 19:30.

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#Спорт#Транспорт#ХК Авангард#Омск#Омская область#Автобус#Матч#Новости#Маршрут#Алина Ясинская
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