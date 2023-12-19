Россиянам с симптомами простуды рекомендуется оставаться дома

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
По словам эксперта, во время болезни все системы организма работают с большой нагрузкой. Если человек продолжает активно передвигаться и работать, это создает дополнительное напряжение для сердца и других органов. Это может привести к серьезным последствиям, пишет ФедералПресс.
Однако Чуланов отмечает, что есть работники, которые могут оставаться дома и продолжать работать удаленно. Но даже в этом случае организм нуждается не только в физическом, но и в умственном отдыхе.
По мнению специалиста, первые три дня болезни стоит провести в постели. В это время необходимо регулярно проветривать комнату и поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60%. Если у вас нет увлажнителя, можно просто поставить контейнеры с водой. Также очень важно пить достаточное количество жидкости, например зеленый чай или морс. Что касается питания, предпочтение следует отдавать легким блюдам, таким как супы-пюре и каши.