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Published Сегодня, 18:57

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Updated Сегодня, 18:59

Россиянам с симптомами простуды рекомендуется оставаться дома

19 декабря 2023, 18:57
Врачи рекомендуют людям, которые чувствуют недомогание из-за простуды, оставаться дома. Главный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава, профессор Владимир Чуланов, объясняет, как может повлиять на организм простуда, перенесенная на ногах.

По словам эксперта, во время болезни все системы организма работают с большой нагрузкой. Если человек продолжает активно передвигаться и работать, это создает дополнительное напряжение для сердца и других органов. Это может привести к серьезным последствиям, пишет ФедералПресс.

Однако Чуланов отмечает, что есть работники, которые могут оставаться дома и продолжать работать удаленно. Но даже в этом случае организм нуждается не только в физическом, но и в умственном отдыхе.

По мнению специалиста, первые три дня болезни стоит провести в постели. В это время необходимо регулярно проветривать комнату и поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60%. Если у вас нет увлажнителя, можно просто поставить контейнеры с водой. Также очень важно пить достаточное количество жидкости, например зеленый чай или морс. Что касается питания, предпочтение следует отдавать легким блюдам, таким как супы-пюре и каши.

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