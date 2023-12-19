Россиянам с симптомами простуды рекомендуется оставаться дома

По мнению специалиста, первые три дня болезни стоит провести в постели. В это время необходимо регулярно проветривать комнату и поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60%. Если у вас нет увлажнителя, можно просто поставить контейнеры с водой. Также очень важно пить достаточное количество жидкости, например зеленый чай или морс. Что касается питания, предпочтение следует отдавать легким блюдам, таким как супы-пюре и каши.