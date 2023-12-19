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Омская прокуратура займется компанией, из-за которой омский дом топило кипятком

Прокуратура внесла представление компании, из-за которой омский дом топило кипятком

19 декабря 2023, 13:13
Фото: Администрация города Омска

Омская прокуратура займется компанией, из-за которой омский дом топило кипятком

Акт в отношении АО «Тепловая компания» приняла прокуратура Ленинского округа.

Поводом для принятия акта послужил некачественный ремонт теплосетей, из-за которого жители дома № 25 по ул. Карбышева столкнулись с массой неудобств. Кроме того, причиной стало и отсутствие устройства, предотвращающего проникновение воды и газа в здание.

Сейчас на поврежденном участке уже провели ремонтные работы и установили гидрозамок для предотвращения повторных подтоплений. Поступление воды в подвал дома прекратилось. Специалисты УК ООО «Содружество» также очистили фасад здания от инея и наледи, которые образовались от парения.

«Проводятся работы по осушению помещений подвала многоквартирного дома. Проведение проверки продолжается, по результатам будет дана оценка качеству подготовки объектов к отопительному сезону», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В администрации Омска же рассказали, что АО «Тепловая компания» продолжает устранять последствия коммунальной аварии и намерена выплатить компенсации всем жильцам, чье имущество пострадало из-за подтоплений.

«За вчерашний день удалось оперативно провести локализацию и полную ликвидацию возможных последствий аварии. Специалисты компании продолжают проводить просушку подвальных помещений здания и квартир на первом этаже. На следующем этапе запланирована оценка причиненного ущерба, после чего будет произведена выплата компенсаций всем заявителям», — добавили в мэрии.
Фото: Прокуратура Омской области

Напомним, что несколько дней назад на ситуацию пожаловались местные жители. По их словам, из-за затопленных подвалов создается угроза обрушения, при этом до недавнего времени на положение дел в доме никто не реагировал, а жильцы, тем временем, вынуждены были терпеть сырость, затхлый запах и испарения.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Тепловая компания#Новости#Затопления#Подтопление#Затопление#Анастасия Баянова
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