Прокуратура внесла представление компании, из-за которой омский дом топило кипятком

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Поводом для принятия акта послужил некачественный ремонт теплосетей, из-за которого жители дома № 25 по ул. Карбышева столкнулись с массой неудобств. Кроме того, причиной стало и отсутствие устройства, предотвращающего проникновение воды и газа в здание.
Сейчас на поврежденном участке уже провели ремонтные работы и установили гидрозамок для предотвращения повторных подтоплений. Поступление воды в подвал дома прекратилось. Специалисты УК ООО «Содружество» также очистили фасад здания от инея и наледи, которые образовались от парения.
«Проводятся работы по осушению помещений подвала многоквартирного дома. Проведение проверки продолжается, по результатам будет дана оценка качеству подготовки объектов к отопительному сезону», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В администрации Омска же рассказали, что АО «Тепловая компания» продолжает устранять последствия коммунальной аварии и намерена выплатить компенсации всем жильцам, чье имущество пострадало из-за подтоплений.
«За вчерашний день удалось оперативно провести локализацию и полную ликвидацию возможных последствий аварии. Специалисты компании продолжают проводить просушку подвальных помещений здания и квартир на первом этаже. На следующем этапе запланирована оценка причиненного ущерба, после чего будет произведена выплата компенсаций всем заявителям», — добавили в мэрии.
Напомним, что несколько дней назад на ситуацию пожаловались местные жители. По их словам, из-за затопленных подвалов создается угроза обрушения, при этом до недавнего времени на положение дел в доме никто не реагировал, а жильцы, тем временем, вынуждены были терпеть сырость, затхлый запах и испарения.