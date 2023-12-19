Прокуратура внесла представление компании, из-за которой омский дом топило кипятком

Напомним, что несколько дней назад на ситуацию пожаловались местные жители. По их словам, из-за затопленных подвалов создается угроза обрушения, при этом до недавнего времени на положение дел в доме никто не реагировал, а жильцы, тем временем, вынуждены были терпеть сырость, затхлый запах и испарения.