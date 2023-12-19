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Приморские елки стали самыми дорогими в России

19 декабря 2023, 18:16
Во Владивостоке в разных районах города стартовали продажи новогодних елок, и местные покупатели обратили внимание на значительное увеличение цен на это новогоднее украшение. В настоящее время цены на живые елки в этом регионе оказались самыми высокими по всей стране.

За дерево в размере от 5 до 7 тысяч рублей продавцы предлагают елки в разных районах города. На вопросы покупателей о причинах такой высокой цены, продавцы утверждают, что она считается нормальной в текущем году, пишет ФедералПресс.

В сравнении с другими городами России, владивостокские цены на новогодние елки оказались наиболее высокими. Например, в Тюмени можно приобрести главный символ года с доставкой на дом за 950 рублей, а подставку под елку — за 600 рублей. Кроме того, в наличии у продавцов имеются и дорогие VIP-сосны по 3500 рублей, а также королевские ели по 4800 рублей.

В Челябинске средняя стоимость елок составляет 700 рублей, но окончательная цена зависит от высоты дерева. В Екатеринбурге цены чуть выше — в пределах 1500-2000 рублей.

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