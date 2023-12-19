Приморские елки стали самыми дорогими в России

В сравнении с другими городами России, владивостокские цены на новогодние елки оказались наиболее высокими. Например, в Тюмени можно приобрести главный символ года с доставкой на дом за 950 рублей, а подставку под елку — за 600 рублей. Кроме того, в наличии у продавцов имеются и дорогие VIP-сосны по 3500 рублей, а также королевские ели по 4800 рублей.