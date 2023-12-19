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Премия РАПК собрала рекордное число участников в этом году

Премия РАПК собрала рекордное число участников в этом году

19 декабря 2023, 16:54
Фото: РАПК
Российское политтехнологическое сообщество подвело итоги текущего года на конгрессе и премии РАПК.

В правлении ассоциации отметили, что участниками премии в этом году стали 100 человек в 16 номинациях, что является рекордом для года без федеральных выборов.

Как пишет 56orb.ru, президент РАПК Григорий Казанков заявил, что по итогам премии можно утверждать, что выросло количество специалистов, пришедших в профессию недавно, а также увеличилось число цифровых решений, применяемых в ходе выборов.

«От искусственного интеллекта при создании текстов и графики агитационной продукции до построения собственных метавселенных. Этот выборный процесс впитал в себя современные технологии, что позволило политтехнологам проводить свою работу там, где еще вчера агитировать считалось невозможно. Стоит сказать, что отечественный рынок политического консалтинга занимает лидирующие позиции в мире по такому значению, как инновационность и технологичность избирательных кампаний», — отметил Казанков.

На мероприятии были проведены тематические панели, на которых затрагивались самые острые вопросы сферы: цифровизация предвыборных штабов, удаленное электронное голосование и применение ИИ в электоральных процессах.

Участниками конгресса стали молодые специалисты и признанные лидеры профессионального сообщества.

Премия РАПК «Выбор» в номинации «Лучшее событие кампании» в этом году досталась проекту «Памятник В. В. Жириновскому и первомайский митинг в метавселенной игры „Майнкрафт“. Победителем в номинации „Лучший контент агитационных материалов в Интернете“ стала работа „Контент интернет-кампании на выборах губернатора Смоленской области“.

Вирусным проектом сезона выбрали нейросеть «Жириновский». Почетная премия РАПК «За вклад в развитие и популяризацию профессии» была вручена проректору РАНХиГС и соавтору инновационной идеологемы «Пентабазис» Андрею Полосину.

Генеральный директор коммуникационного агентства Actor, член РАПК Дмитрий Еловский подчеркнул важность того, что премия позволяет познакомиться с работами коллег — специалистов отрасли и инструментами, используемыми ими.

Информационный партнер премии — медиахолдинг 1MI.

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