Открытка от Путина ждала трехмиллионного посетителя выставки «Россия»

Для семьи трехмиллионного посетителя также устроили экскурсию по павильону № 15 «Строим будущее / Россия в движении» и приготовили путевку на космодром Восточный. Это подарок от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия и Минстроя РФ, который адресован всей семье и предполагает оплату проезда и проживания в путешествии.