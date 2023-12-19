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Открытка от Путина ждала трехмиллионного посетителя выставки «Россия»

Открытка от Путина ждала трехмиллионного посетителя выставки «Россия»

19 декабря 2023, 18:49
Фото: russia.riamediabank.ru
Международная выставка-форум «Россия» 19 декабря приняла трехмиллионного посетителя — барнаульца Алексея Козырева с женой. Ему преподнесли особый сюрприз — открытку с поздравлением и подписью президента РФ Владимира Путина.

Свою подпись на открытке президент сделал в минувшее воскресенье, побывав в павильоне № 75 на ВДНХ во время своего визита на выставку «Россия». Об этом пишет РИА-Новости.

«Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — порадовался Алексей Козырев.

Для семьи трехмиллионного посетителя также устроили экскурсию по павильону № 15 «Строим будущее / Россия в движении» и приготовили путевку на космодром Восточный. Это подарок от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия и Минстроя РФ, который адресован всей семье и предполагает оплату проезда и проживания в путешествии.

В Минстрое порадовались за трехмиллионного гостя, отметив, что космодром Восточный все знают как красивейший объект России.

2 декабря двухмиллионному посетителю выставки «Россия» Марату Сабитову из Казани сделали подарок в виде сертификата на экскурсию по Саяно-Шушенской ГЭС. 15 ноября миллионную гостью экспозиции Светлану Сулейманову из Пензы порадовали билетами на балет «Щелкунчик» и путевкой в Москву для всей ее семьи.

#Общество
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