Открытка от Путина ждала трехмиллионного посетителя выставки «Россия»

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Свою подпись на открытке президент сделал в минувшее воскресенье, побывав в павильоне № 75 на ВДНХ во время своего визита на выставку «Россия». Об этом пишет РИА-Новости.
«Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — порадовался Алексей Козырев.
Для семьи трехмиллионного посетителя также устроили экскурсию по павильону № 15 «Строим будущее / Россия в движении» и приготовили путевку на космодром Восточный. Это подарок от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия и Минстроя РФ, который адресован всей семье и предполагает оплату проезда и проживания в путешествии.
В Минстрое порадовались за трехмиллионного гостя, отметив, что космодром Восточный все знают как красивейший объект России.
2 декабря двухмиллионному посетителю выставки «Россия» Марату Сабитову из Казани сделали подарок в виде сертификата на экскурсию по Саяно-Шушенской ГЭС. 15 ноября миллионную гостью экспозиции Светлану Сулейманову из Пензы порадовали билетами на балет «Щелкунчик» и путевкой в Москву для всей ее семьи.