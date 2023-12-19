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Ольга Чудиновских: Цифры правонарушений трудовыми мигрантами не изменились

19 декабря 2023, 18:31
Глава лаборатории экономики, народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских в интервью Pravda.Ru заявляет, что данные о нарушениях, совершаемых трудовыми мигрантами, не отличаются от прошлого года.

Эксперт объясняет частые сообщения о правонарушениях, совершаемых иммигрантами из других стран, тем, что СМИ раздувают эту тему, а не статистика, которая не показывает ухудшения ситуации.

«В СМИ появилась много информации, но, по данным МВД, за 10 месяцев текущего года иностранцы совершили меньше преступлений, чем в прошлом году. Наблюдения показывают, что доля преступлений, совершаемых иностранцами, составляет не более 4%. В прошлом году эта доля была 3,9%, а в этом году она осталась на том же уровне. За прошлый год иностранцы совершили 40 тысяч преступлений, а в этом году (при условии, что год еще не закончился) их число немного меньше. Вы можете проверить эти данные на сайте МВД, там они публикуются каждый месяц с 2003 года», — отмечает эксперт.

Специалист также комментирует случай нападения гастарбайтеров на полицейского на столичном рынке «Садовод».

«После этого инцидента более 20 человек будут депортированы, это действительно случай, но он будет расследоваться и все виновные будут наказаны в соответствии с законом», — подводит итог Ольга Чудиновских.

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