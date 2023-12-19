Ольга Чудиновских: Цифры правонарушений трудовыми мигрантами не изменились

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Эксперт объясняет частые сообщения о правонарушениях, совершаемых иммигрантами из других стран, тем, что СМИ раздувают эту тему, а не статистика, которая не показывает ухудшения ситуации.
«В СМИ появилась много информации, но, по данным МВД, за 10 месяцев текущего года иностранцы совершили меньше преступлений, чем в прошлом году. Наблюдения показывают, что доля преступлений, совершаемых иностранцами, составляет не более 4%. В прошлом году эта доля была 3,9%, а в этом году она осталась на том же уровне. За прошлый год иностранцы совершили 40 тысяч преступлений, а в этом году (при условии, что год еще не закончился) их число немного меньше. Вы можете проверить эти данные на сайте МВД, там они публикуются каждый месяц с 2003 года», — отмечает эксперт.
Специалист также комментирует случай нападения гастарбайтеров на полицейского на столичном рынке «Садовод».
«После этого инцидента более 20 человек будут депортированы, это действительно случай, но он будет расследоваться и все виновные будут наказаны в соответствии с законом», — подводит итог Ольга Чудиновских.