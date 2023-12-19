Очередные тяжбы. Судьба построенного «Стройбетоном» садика в Амуре-2 решится в суде

В 2021 году Арбитражный суд Омской области обязал ООО СМТ «Стройбетон» возвести в течение двух последующих лет два садика по 140 мест и две школы по 900 мест в Амуре-2, которые предполагались согласно заключенным договорам. Вообще же, все работы должны были быть завершены еще в 2017 году.