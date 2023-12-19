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Очередные тяжбы. Судьба построенного «Стройбетоном» садика в Амуре-2 решится в суде

19 декабря 2023, 07:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске судьба построенного «Стройбетоном» садика в Амуре-2 решится через суд

Прокуратура требует, чтобы компания за собственные средства закончила строительство школ и еще одного садика в микрорайоне.

В региональной прокуратуре сообщили о проверке компании, которая занималась возведением детского сада в микрорайоне Амур-2. Речь идет об ООО СМТ «Стройбетон».

В 2008 году депимущества заключил с юрлицом договоры купли-продажи права на заключение договора аренды земли в Амурском поселке. Цена за приобретаемое право превысила 1,1 млрд рублей. Также компания могла арендовать участки на десять лет для застройки территории жилыми домами. Тогда у партнерской организации было название ООО «ДСК „Стройбетон“».

К 2009 году застройщик выплатил только 230 млн рублей, в связи с чем мэрия пошла в суд, но по итогу было заключено мировое соглашение. Договор купли-продажи права аренды был просто расторгнут, а требования о взыскании больше 906 млн рублей с компании отозваны.

Как позже выяснилось в суде, долг ООО «ДСК „Стройбетон“» простил бывший первый замдиректора департамента имущественных отношений Вадим Меренков. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в 2019 году.

Компания не заплатила таким образом городу почти 1 млрд рублей и продолжала возводить дома, ведь договор аренды участков с ней не расторгали. Строители возвели один детский сад, права собственности на который застройщик оставил за собой в сентябре 2023 года. Объект же должен был перейти на баланс города.

В 2021 году Арбитражный суд Омской области обязал ООО СМТ «Стройбетон» возвести в течение двух последующих лет два садика по 140 мест и две школы по 900 мест в Амуре-2, которые предполагались согласно заключенным договорам. Вообще же, все работы должны были быть завершены еще в 2017 году.

Проживающим в микрорайоне детям до сих пор приходится посещать садики и школы, которые находятся в других районах города. Эти учреждения в свою очередь переполнены.

По результатам проверки прокуратура посчитала, что застройщик обязан за счет собственных средств достроить все указанные объекты и безвозмездно передать их в муниципальную собственность. Судьба уже построенного детского сада также будет решаться через суд. Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров направил иск о том, чтобы ООО СМТ «Стройбетон» передало на баланс города этот объект. Заявление рассмотрит Центральный районный суд.

Суд обязал «Стройбетон» построить в Омске школу и детсады
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