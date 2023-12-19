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Обманывали на сайтах объявлений. В Омске осудили банду аферистов

19 декабря 2023, 03:43
Фото: 1MI
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В Омске банду мошенников отправили в колонию, они обманули 50 человек

Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Осужденным необходимо будет ее возместить.

В Омске вынесли приговор трем мошенникам, обманывавшим людей на сайте объявлений. Их признали виновными по статье «кража с банковского счета, совершенная организованной группой», сообщили сегодня, 19 декабря, в региональной прокуратуре.

Выяснилось, что фигуранты переписывались на сайте с продавцами и предлагали оформить покупку через «безопасную сделку». Для этого просили перевести сумму, равную цене товара (от 1,5 тысяч до 36 тысяч рублей), на определенный счет. Когда потерпевшие отправляли деньги, то мошенники исчезали с поля зрения.

С августа по ноябрь 2020 года на уловки аферистов попались 50 человек, общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

В итоге организатор мошеннической схемы получил 6 лет колонии, его сообщники — 2,5 и 3,5 года. Также осужденным предстоит возместить ущерб.

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#Происшествия#Кража#Омск#Уголовное дело#Мошенники#Приговор#Обман#Исправительная колония#Евгений Игишев
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