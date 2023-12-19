Обманывали на сайтах объявлений. В Омске осудили банду аферистов

Выяснилось, что фигуранты переписывались на сайте с продавцами и предлагали оформить покупку через «безопасную сделку». Для этого просили перевести сумму, равную цене товара (от 1,5 тысяч до 36 тысяч рублей), на определенный счет. Когда потерпевшие отправляли деньги, то мошенники исчезали с поля зрения.