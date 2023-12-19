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Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России, чтобы спасти детей

19 декабря 2023, 20:10
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в России из-за беспокойства за будущее своих детей.

Родители, шесть детей, четверо из которых несовершеннолетние, приехали в ноябре и рассказали, что одной из главных причин переезда стало опасение, что детей отнимет ювенальная полиция Германии, пишет RT.

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что российская полиция оценила ситуацию быстро и решение о предоставлении временного убежища на территории России было вынесено положительное.

В дальнейшем семья планирует получить российское гражданство.

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