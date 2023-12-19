Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России, чтобы спасти детей

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
Родители, шесть детей, четверо из которых несовершеннолетние, приехали в ноябре и рассказали, что одной из главных причин переезда стало опасение, что детей отнимет ювенальная полиция Германии, пишет RT.
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что российская полиция оценила ситуацию быстро и решение о предоставлении временного убежища на территории России было вынесено положительное.
В дальнейшем семья планирует получить российское гражданство.