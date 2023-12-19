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Минздрав зарегистрировал оригинальный препарат для лечения меланомы

19 декабря 2023, 18:55
В России было зарегистрировано новое лекарство под названием «Нурдати», которое предназначено для борьбы с раком кожи.

В пресс-релизе говорится, что Министерство здравоохранения зарегистрировало оригинальный препарат для лечения нерезектабельной или метастатической формы меланомы, пишет ФедералПресс.

По информации издания «Газета.ру», препарат состоит из двух моноклональных антител — нурулимаба и пролголимаба. Комбинация этих антител стимулирует Т-лимфоциты на различных этапах иммунного ответа, чтобы они могли полностью распознать и уничтожить опухолевые клетки.

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