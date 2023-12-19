Минздрав зарегистрировал оригинальный препарат для лечения меланомы

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
В пресс-релизе говорится, что Министерство здравоохранения зарегистрировало оригинальный препарат для лечения нерезектабельной или метастатической формы меланомы, пишет ФедералПресс.
По информации издания «Газета.ру», препарат состоит из двух моноклональных антител — нурулимаба и пролголимаба. Комбинация этих антител стимулирует Т-лимфоциты на различных этапах иммунного ответа, чтобы они могли полностью распознать и уничтожить опухолевые клетки.