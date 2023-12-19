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Updated Сегодня, 14:08

Омская полиция разыскивает мужчину, укравшего из магазина несколько видов сыра

Любитель изысков. Полиция ищет омича, укравшего из магазина несколько видов сыра

19 декабря 2023, 14:08
Фото: 1MI

Омская полиция разыскивает мужчину, укравшего из магазина несколько видов сыра

Сумма ущерба составила 2 800 рублей.

Поисками вора с необычными предпочтениями занимаются сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7. Известно, что кража произошла в магазине по улице Красный путь.

По предварительным данным, мужчина похитил несколько видов сыра на сумму 2 800 рублей и скрылся. Его действия попали на записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении.

«Если вы знаете человека, попавшего на камеру видеонаблюдения, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД России по Омской области.
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#Кража#Омск#Омская область#Продукты питания#Пищевые продукты#Продукты#Новости#Кражи#Анастасия Баянова
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