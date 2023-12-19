Любитель изысков. Полиция ищет омича, укравшего из магазина несколько видов сыра

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Поисками вора с необычными предпочтениями занимаются сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7. Известно, что кража произошла в магазине по улице Красный путь.
По предварительным данным, мужчина похитил несколько видов сыра на сумму 2 800 рублей и скрылся. Его действия попали на записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении.
«Если вы знаете человека, попавшего на камеру видеонаблюдения, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД России по Омской области.