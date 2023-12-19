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Исцеление и удача: что просить у святого Николая

Исцеление и удача: что просить у святого Николая

19 декабря 2023, 11:27
Фото: 1MI
19 декабря православная церковь отмечает день святого Николая Чудотворца, или Николая Угодника, как его называют верующие. В народе этот день известен как Никола Зимний.

Николай Чудотворец известен как добрый волшебник, и его образ является источником вдохновения для Деда Мороза.

По словам ясновидящей Инны Мишиной, 19 декабря верующие идут в церкви, чтобы попросить Николая Угодника о исцелении и удаче. Девушки же просят его послать им достойного мужа.

Николай Чудотворец считается покровителем моряков и путешественников, поэтому не случайно многие автомобилисты берут с собой его изображение для защиты от аварий.

Этот день традиционно отмечается с большим размахом. Однако стоит помнить, что Рождественский пост все еще продолжается, поэтому следует воздержаться от скоромной пищи и алкоголя. Тем не менее, в этот день можно есть блюда из рыбы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Избегайте участия в сплетнях и конфликтах. День святого Николая — отличная возможность для примирения. Избегайте жадности и скупости. В этот день необходимо помнить о чужой беде и оказать поддержку.

Не рекомендуется делать неразумные покупки, чтобы избежать финансовых трудностей в следующем году.

Положите милый подарок под подушку ребенка, и Николай Угодник будет защищать его от всех проблем и горестей. В этот день стоит избегать грусти, чтобы не привлечь неудачи.

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