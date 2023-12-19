Исцеление и удача: что просить у святого Николая

Этот день традиционно отмечается с большим размахом. Однако стоит помнить, что Рождественский пост все еще продолжается, поэтому следует воздержаться от скоромной пищи и алкоголя. Тем не менее, в этот день можно есть блюда из рыбы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».