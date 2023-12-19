Инфаркт миокарда: причины и последствия

По статистике, мужчины подвержены риску инфаркта гораздо чаще (почти в 5 раз) по сравнению с женщинами, особенно в молодом и среднем возрасте. Фомичева отмечает, что первые признаки инфаркта могут быть как типичными, так и нетипичными. К типичным симптомам относятся сильные боли за грудью, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение и пониженное давление. К нетипичным симптомам относятся резкая слабость, потливость, тошнота, рвота, боли в животе, удушье, кашель, потеря сознания, тревожность и страх перед смертью. Во время инфаркта пациенты могут описывать свои болевые ощущения как сжатие груди железным обручем или ощущение тяжести на груди, словно по ней льется кипяток. Эти симптомы могут распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку и другие части тела. Они могут повторяться периодически и длиться от 20 минут до нескольких часов.