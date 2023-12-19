Госэкспертиза пройдена. В Омске одобрили проект школы в микрорайоне Серебряный берег

Школа на Красном Пути должна быть полностью готова до 30 июня 2024 года, но «Капитал развитие» сейчас отстает от графика на 112 дней. Из-за сложившейся ситуации депстрой не исключает варианта с расторжением контракта. Но как сообщили Городу55 в пресс-службе администрации, пока окончательное решение еще не принято.