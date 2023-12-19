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Проект строящейся школы в омском микрорайоне Серебряный берег прошел экспертизу

Госэкспертиза пройдена. В Омске одобрили проект школы в микрорайоне Серебряный берег

19 декабря 2023, 06:56
Фото: Правительство Омской области

Проект строящейся школы в омском микрорайоне Серебряный берег прошел экспертизу

Сами работы по строительству новой школы пока на паузе из-за того, что у подрядчика закончились материалы.

Как стало известно Городу55, департамент строительства получил положительное заключение на проект школы в микрорайоне Серебряный берег. На госэкспертизу отправляли сметную документацию по дополнительным объемам по демонтажу подземных конструкций, оставшихся от предприятия «Сибзавод».

В качестве экспертной организации выступило АУ «Государственная экспертиза Омской области». Разработкой сметной документации занимались подрядчик, занимающийся строительством школы, — «Капитал развитие» из Москвы, и ПФ «ЗСК-Проект» из Ижевска.

Напомним, что работы на стройке новой школы на Красном Пути приостановлены почти месяц. Произошло это из-за того, что у подрядчика закончились строительные материалы. Депстрой в отношении московской компании сейчас ведет претензионную работу за ненадлежащее исполнение контракта стоимостью почти 1,2 млрд рублей.

По мнению компании «Капитал развитие», отставание от графика произошло из-за ошибок проектировки. Речь как раз о потребовавшихся дополнительных работах, которые вскрылись после раскопки котлована.

В городской администрации уточнили, что подрядчику выплатили уже 507,2 млн рублей, из них 331,1 млн — это аванс.

«Остаток неотработанного и выплаченного подрядчику аванса в настоящее время составляет 293,1 млн рублей», — пояснили ранее в мэрии.

Школа на Красном Пути должна быть полностью готова до 30 июня 2024 года, но «Капитал развитие» сейчас отстает от графика на 112 дней. Из-за сложившейся ситуации депстрой не исключает варианта с расторжением контракта. Но как сообщили Городу55 в пресс-службе администрации, пока окончательное решение еще не принято.

В мэрии Омска прокомментировали ситуацию со школой в микрорайоне «Серебряный берег»
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#Общество#Омск#Школа#Строительство#Подрядчик#Департамент строительства#Проект#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина#Капитал Развитие
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