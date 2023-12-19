Госэкспертиза пройдена. В Омске одобрили проект школы в микрорайоне Серебряный берег

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Как стало известно Городу55, департамент строительства получил положительное заключение на проект школы в микрорайоне Серебряный берег. На госэкспертизу отправляли сметную документацию по дополнительным объемам по демонтажу подземных конструкций, оставшихся от предприятия «Сибзавод».
В качестве экспертной организации выступило АУ «Государственная экспертиза Омской области». Разработкой сметной документации занимались подрядчик, занимающийся строительством школы, — «Капитал развитие» из Москвы, и ПФ «ЗСК-Проект» из Ижевска.
Напомним, что работы на стройке новой школы на Красном Пути приостановлены почти месяц. Произошло это из-за того, что у подрядчика закончились строительные материалы. Депстрой в отношении московской компании сейчас ведет претензионную работу за ненадлежащее исполнение контракта стоимостью почти 1,2 млрд рублей.
По мнению компании «Капитал развитие», отставание от графика произошло из-за ошибок проектировки. Речь как раз о потребовавшихся дополнительных работах, которые вскрылись после раскопки котлована.
В городской администрации уточнили, что подрядчику выплатили уже 507,2 млн рублей, из них 331,1 млн — это аванс.
«Остаток неотработанного и выплаченного подрядчику аванса в настоящее время составляет 293,1 млн рублей», — пояснили ранее в мэрии.
Школа на Красном Пути должна быть полностью готова до 30 июня 2024 года, но «Капитал развитие» сейчас отстает от графика на 112 дней. Из-за сложившейся ситуации депстрой не исключает варианта с расторжением контракта. Но как сообщили Городу55 в пресс-службе администрации, пока окончательное решение еще не принято.