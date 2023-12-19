Главный тренер омского «Авангарда»: «К сожалению, с „Ак Барсом“ пока не справляемся»

Posted Сегодня, 20:35
Published Сегодня, 20:35
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался об игре с казанским «Ак Барсом», которая закончилась поражением «ястребов» со счетом 0:4.
«Результатом этой игры мы, естественно, не довольны, особенно тем, что забили ноль голов. Однако, в принципе, игру мы показали хорошую, а вот реализацию — нет. Много было создано моментов, и в большинстве, и пустые ворота были, но там отлично выручил вратарь [Тимур Билялов], а потом пропустили две контратаки. Надо потерпеть и доказывать уже все в следующей игре», — считает Михаил Кравец.
Этот матч наставник «ястребов» не считает провальным, просто где-то откровенно не повезло.
«Сегодняшняя игра не была провальной, просто мы не забили. Ведь мы и по броскам выиграли [по воротам и в створ], и по блокам, и по другим компонентам, но, к сожалению, с „Ак Барсом“ пока не справляемся. Будем работать», — пообещал Кравец.
Напомним, ранее, как сообщал Город55, примерно подобное мнение озвучил и нападающий «Авангарда» Рид Буше.