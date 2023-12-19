Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:35

Published Сегодня, 20:35

Modified Сегодня, 20:35

Updated Сегодня, 20:35

Михаил Кравец уверен, что игра с Ак Барсом не была провальной

Главный тренер омского «Авангарда»: «К сожалению, с „Ак Барсом“ пока не справляемся»

19 декабря 2023, 20:35
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец уверен, что игра с Ак Барсом не была провальной

Наставник омского «Авангарда» не считает игру и поражение «Ак Барсу» провальными

Тем не менее, Михаил Кравец уверен, что игра не была провальной, просто не удалось забить.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался об игре с казанским «Ак Барсом», которая закончилась поражением «ястребов» со счетом 0:4.

«Результатом этой игры мы, естественно, не довольны, особенно тем, что забили ноль голов. Однако, в принципе, игру мы показали хорошую, а вот реализацию — нет. Много было создано моментов, и в большинстве, и пустые ворота были, но там отлично выручил вратарь [Тимур Билялов], а потом пропустили две контратаки. Надо потерпеть и доказывать уже все в следующей игре», — считает Михаил Кравец.

Этот матч наставник «ястребов» не считает провальным, просто где-то откровенно не повезло.

«Сегодняшняя игра не была провальной, просто мы не забили. Ведь мы и по броскам выиграли [по воротам и в створ], и по блокам, и по другим компонентам, но, к сожалению, с „Ак Барсом“ пока не справляемся. Будем работать», — пообещал Кравец.

Напомним, ранее, как сообщал Город55, примерно подобное мнение озвучил и нападающий «Авангарда» Рид Буше.

Форвард омского «Авангарда» Буше о проигрыше «Ак Барсу»: «Мы их переиграли»
Узнать подробнее
Читайте также:
Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»Илья Проскуряков из омского «Авангарда» вырвался в лидеры среди вратарей КХЛДесятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Рид Буше#Михаил Кравец#Ак Барс#Тимур Билялов
Подпишитесь
Госэкспертиза пройдена. В Омске одобрили проект школы в микрорайоне Серебряный берег
Сегодня, 06:56
Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году
Сегодня, 07:08
Место для жизни вдали от дома. Треть жителей Омской области оказались мигрантами
Сегодня, 05:44
Весна в декабре. Мощное потепление не уйдет из Омской области вплоть до Нового года
Сегодня, 06:43
Золотов о детсаде в Амуре: «Прокуратура руководствуется эмоциями, а не законом»
Сегодня, 10:32
«Ищем признаки нарушений». В ФАС рассказали, когда снизятся цены на яйца
Сегодня, 09:19