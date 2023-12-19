Форвард омского «Авангарда» Буше о проигрыше «Ак Барсу»: «Мы их переиграли»

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 20:36
Updated Сегодня, 20:36
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал чувствительный проигрыш казанскому «Ак Барсу».
«Да, не смогли сегодня забить, у них вратарь хорошо сыграл, где-то мы недостаточно трафика у ворот организовывали и не смогли забросить свои шайбы», — считает Буше.
При этом долгая пауза («Авангард» отдыхал аж с 6 декабря), по мнению форварда, никак не повлияла на исход этого матча.
«Долгая пауза никак не повлияла на команду в негативном ключе, поскольку отдых — это всегда хорошо. Я считаю, что сегодня мы их [„Ак Барс“] переиграли, но не реализовали свои моменты, да и где-то откровенно не фартило», — высказался Рид Буше.
Напомним, как ранее сообщал Город55, «Авангард» уступил «Ак Барсу» со счетом 0:4, при этом две последние шайбы влетели в пустые ворота.