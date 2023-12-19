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Published Сегодня, 19:44

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Updated Сегодня, 20:36

Нападающий считает, что где-то команде просто не фартило

Форвард омского «Авангарда» Буше о проигрыше «Ак Барсу»: «Мы их переиграли»

19 декабря 2023, 19:44
Фото: ХК Авангард
Нападающий считает, что где-то команде просто не фартило

Форвард омского «Авангарда» Буше назвал причины проигрыша «Ак Барсу

По мнению хоккеиста, «ястребы» просто не смогли реализовать свои моменты, коих было предостаточно.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал чувствительный проигрыш казанскому «Ак Барсу».

«Да, не смогли сегодня забить, у них вратарь хорошо сыграл, где-то мы недостаточно трафика у ворот организовывали и не смогли забросить свои шайбы», — считает Буше.

При этом долгая пауза («Авангард» отдыхал аж с 6 декабря), по мнению форварда, никак не повлияла на исход этого матча.

«Долгая пауза никак не повлияла на команду в негативном ключе, поскольку отдых — это всегда хорошо. Я считаю, что сегодня мы их [„Ак Барс“] переиграли, но не реализовали свои моменты, да и где-то откровенно не фартило», — высказался Рид Буше.

Напомним, как ранее сообщал Город55, «Авангард» уступил «Ак Барсу» со счетом 0:4, при этом две последние шайбы влетели в пустые ворота.

Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»
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