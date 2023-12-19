gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря 2023, 18:41

Published 19 декабря 2023, 18:41

Modified 19 декабря 2023, 18:43

Updated 19 декабря 2023, 18:43

ChatGPT способен создавать небольшие специализированные приложения

19 декабря 2023, 18:41
Исследователи из университетов Массачусетса и Калифорнии пришли к выводу, что большие модели искусственного интеллекта, вроде тех, что используются в ChatGPT, способны создавать небольшие специализированные приложения для повседневного использования.

Эти специализированные модели открывают новые возможности в областях, таких как улучшение слуховых протезов, мониторинг нефтепроводов и отслеживание видов, находящихся под угрозой вымирания. Глава компании Aizip Ян Сун сравнил этот процесс со старшим братом, который помогает младшему развиваться, пишет Pravda.Ru.

Примером таких технологий является активность трекера, который использует искусственный интеллект для сбора и анализа данных о движении. Этот маленький чип, размером меньше монеты, представляет собой образец миниатюрной машинной обработки информации, который можно встроить в компактные устройства или ограниченные пространства.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика