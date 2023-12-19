ChatGPT способен создавать небольшие специализированные приложения

Примером таких технологий является активность трекера, который использует искусственный интеллект для сбора и анализа данных о движении. Этот маленький чип, размером меньше монеты, представляет собой образец миниатюрной машинной обработки информации, который можно встроить в компактные устройства или ограниченные пространства.