ChatGPT способен создавать небольшие специализированные приложения

Posted 19 декабря 2023, 18:41
Published 19 декабря 2023, 18:41
Modified 19 декабря 2023, 18:43
Updated 19 декабря 2023, 18:43
Эти специализированные модели открывают новые возможности в областях, таких как улучшение слуховых протезов, мониторинг нефтепроводов и отслеживание видов, находящихся под угрозой вымирания. Глава компании Aizip Ян Сун сравнил этот процесс со старшим братом, который помогает младшему развиваться, пишет Pravda.Ru.
Примером таких технологий является активность трекера, который использует искусственный интеллект для сбора и анализа данных о движении. Этот маленький чип, размером меньше монеты, представляет собой образец миниатюрной машинной обработки информации, который можно встроить в компактные устройства или ограниченные пространства.