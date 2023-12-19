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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:32

иллюстрация

Будьте осторожны. Больше десяти тысяч омичей заболели ОРВИ только за одну неделю

19 декабря 2023, 06:29
Фото: Город55
иллюстрация

Больше десяти тысяч жителей Омской области заболели ОРВИ только за одну неделю

Специалисты говорят, что подобные цифры в целом нормальны для текущего эпидемического сезона.

В региональном Роспотребнадзоре представили последние данные о заболеваемости ОРВИ в Омской области. За неделю с 11 по 17 декабря острые респираторные инфекции обнаружили у 10 074 человек.

В Омской области циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, новой коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа. Медики отмечают, что большое количество заболевающих сейчас характерно для эпидемического сезона холодного времени года.

«Среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы 16,7%, бокавирусы — 16,7%, вирусы парагриппа — 11,1%, аденовирусы — 11,1% и метапневмовирусы — 11,1%. Вирусы новой коронавирусной инфекции — 22,2% и вирусы гриппа — 11,1%», — рассказали в пресс-центре ведомства.

По данным специалистов Роспотребнадзора, от гриппа привито 49,1% человек. Жителям региона советуют не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания сразу же обратиться к врачу.

Напомним, что режим повышенной готовности в Омской области продлили до 31 января 2024 года.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Инфекция#Новости#Грипп#Алина Ясинская
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