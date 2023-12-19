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Банк России будет стараться сдерживать рост текущего курса доллара

Банк России будет стараться сдерживать рост текущего курса доллара

19 декабря 2023, 11:16
Фото: 1MI
Банк России будет стараться сдерживать рост текущего курса доллара, чтобы избежать драматичных последствий для экономики страны; после окончания новогодних праздников курс валюты, вероятнее всего, останется стабильным и не превысит текущие рубежи.

Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о возможных изменениях курса доллара во время новогодних праздников. Она отметила, что Центральный банк устанавливает официальные курсы только в рабочие дни, поэтому курс на праздники будет задан заранее. Вероятно, ЦБ не будет делать резких изменений курса и в этом году, также как и в прошлом году. Недавно была повышена ключевая ставка ЦБ, что свидетельствует о том, что регулятор считает инфляцию высокой и продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что реакция рынка на ужесточение политики разнородная. Некоторые признаки замедления активности уже наблюдаются, однако граждане и бизнес продолжают брать кредиты. Особенно высокие темпы роста имеют краткосрочные займы.

Проданова отметила, что Банк России будет стараться сдерживать рост курса доллара, чтобы предотвратить рост инфляции и раздутие пузыря на финансовых рынках. В противном случае это может иметь серьезные последствия для экономики страны.

По мнению эксперта, после окончания праздников курс доллара останется стабильным и не превысит текущую отметку. Центральный банк, Минфин и Минэкономразвития активно работают над повышением ВВП и снижением инфляции.

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