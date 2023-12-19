Банк России будет стараться сдерживать рост текущего курса доллара

Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о возможных изменениях курса доллара во время новогодних праздников. Она отметила, что Центральный банк устанавливает официальные курсы только в рабочие дни, поэтому курс на праздники будет задан заранее. Вероятно, ЦБ не будет делать резких изменений курса и в этом году, также как и в прошлом году. Недавно была повышена ключевая ставка ЦБ, что свидетельствует о том, что регулятор считает инфляцию высокой и продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику.