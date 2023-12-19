48 тонн колбас в день. Темури Латарии одобрили проект строительства завода в Омске

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Городу55 стало известно, что компания «Сибирские колбасы», которой владеет миллиардер Темури Латария, получила положительное заключение экспертизы на проект строительства производственного корпуса по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов. В качестве экспертной организации выступило ООО «Эксперт проект».
Разработкой проектной документации для «Сибирских колбас» занималась местная компания «Промбезопасность», которая занимается неспециализированной оптовой торговлей.
Мощность нового предприятия составит до 48 тонн готовой продукции в сутки. Как следует из заключения экспертизы, речь идет о втором этапе строительства. Производственный корпус строят по адресу 10-й Семиреченский переулок, рядом с другими предприятиями Латарии. Разрешение на строительство компания получила еще 30 июля 2021 года.
Новое производственное здание заменит для мясоперерабатывающего завода старую площадку. Инвестиции в этот проект составят около 0,5 млрд рублей. Срок окупаемости этого проекта ранее оценивали в один год.
Добавим, что ООО «Сибирские колбасы» по итогам прошлого года получило выручку в 5,9 млрд рублей, чистой прибылью — 85,2 млн. Ранее Город55 рассказал о заработке Латарии и его влиянии на власть в очередном материале проекта «Владельцы Омской области»: