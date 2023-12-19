48 тонн колбас в день. Темури Латарии одобрили проект строительства завода в Омске

Мощность нового предприятия составит до 48 тонн готовой продукции в сутки. Как следует из заключения экспертизы, речь идет о втором этапе строительства. Производственный корпус строят по адресу 10-й Семиреченский переулок, рядом с другими предприятиями Латарии. Разрешение на строительство компания получила еще 30 июля 2021 года.