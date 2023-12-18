Врач о вреде соли и сахара

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Марк Гадзиян подчеркнул, что избыток соли в рационе человека может иметь серьезные последствия для здоровья. Соль увеличивает вероятность тромбообразования, повышает артериальное давление и снижает уровень тестостерона. Он отметил, что продукты, содержащие большое количество консервантов, обычно содержат много соли, что делает их потенциально опасными.
Что касается сахара, онкоуролог заявил, что избыток сахара негативно влияет на работу инсулина и приводит к накоплению висцерального жира. Марк Гадзиян выразил беспокойство по поводу обезжиренных продуктов, отметив, что производители часто добавляют сахар для улучшения вкуса. Это приводит к повышенному содержанию простых углеводов, что, по его мнению, является «опасным сочетанием» для мозга.
Марк Гадзиян предупреждает, что даже одна порция продуктов, богатых простыми углеводами, сахаром и солью, может негативно повлиять на когнитивные функции мозга в тот момент, когда нужно усвоить и обработать важную информацию. Это подчеркивает важность сбалансированного и внимательного подхода к питанию.