Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Врач о вреде соли и сахара

18 декабря 2023, 06:43
Внимание общественности привлек кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, который обратился к вопросам питания. В ответ на волнующие вопросы пользователей, эксперт высказал свое мнение о вреде некоторых продуктов, особенно соли и сахара, пишет Pravda.Ru.

Марк Гадзиян подчеркнул, что избыток соли в рационе человека может иметь серьезные последствия для здоровья. Соль увеличивает вероятность тромбообразования, повышает артериальное давление и снижает уровень тестостерона. Он отметил, что продукты, содержащие большое количество консервантов, обычно содержат много соли, что делает их потенциально опасными.

Что касается сахара, онкоуролог заявил, что избыток сахара негативно влияет на работу инсулина и приводит к накоплению висцерального жира. Марк Гадзиян выразил беспокойство по поводу обезжиренных продуктов, отметив, что производители часто добавляют сахар для улучшения вкуса. Это приводит к повышенному содержанию простых углеводов, что, по его мнению, является «опасным сочетанием» для мозга.

Марк Гадзиян предупреждает, что даже одна порция продуктов, богатых простыми углеводами, сахаром и солью, может негативно повлиять на когнитивные функции мозга в тот момент, когда нужно усвоить и обработать важную информацию. Это подчеркивает важность сбалансированного и внимательного подхода к питанию.

Подпишитесь
Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев
Сегодня, 08:33
В Омской области вырастут тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить
Сегодня, 03:13
Метель и +2 градуса тепла. Омичам представили прогноз погоды на новую неделю
Сегодня, 07:24
«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние
Сегодня, 02:22
В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления
Сегодня, 06:43
Не все идет по плану. Дачу Егора Летова отказались признать культурным объектом
Сегодня, 07:56