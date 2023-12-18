Врач о вреде соли и сахара

Что касается сахара, онкоуролог заявил, что избыток сахара негативно влияет на работу инсулина и приводит к накоплению висцерального жира. Марк Гадзиян выразил беспокойство по поводу обезжиренных продуктов, отметив, что производители часто добавляют сахар для улучшения вкуса. Это приводит к повышенному содержанию простых углеводов, что, по его мнению, является «опасным сочетанием» для мозга.