Владимир Путин предоставил в ЦИК документы кандидата на должность президента России

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Действующий глава государства будет учавствовать в выборах президента страны, которые состоятся в марте 2024 года, в качестве самовыдвиженца.
«Владимир Путин предоставил в ЦИК документы кандидата на должность президента Российской Федерации», — написано в сообщении.
Напомним, что недавно мы рассказали о самых неординарных выдвиженцах на этот пост. Среди них владелица сети бьюти-салонов, бывших пехотинец и подозреваемый в экстремизме.