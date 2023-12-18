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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Путин предоставил в ЦИК документы кандидата на выборы

Владимир Путин предоставил в ЦИК документы кандидата на должность президента России

18 декабря 2023, 14:21
Фото: Город55

Путин предоставил в ЦИК документы кандидата на выборы

Об этом сообщили сегодня, 18 декабря, а официальном телеграм-канале Кремля.

Действующий глава государства будет учавствовать в выборах президента страны, которые состоятся в марте 2024 года, в качестве самовыдвиженца.

«Владимир Путин предоставил в ЦИК документы кандидата на должность президента Российской Федерации», — написано в сообщении.

Напомним, что недавно мы рассказали о самых неординарных выдвиженцах на этот пост. Среди них владелица сети бьюти-салонов, бывших пехотинец и подозреваемый в экстремизме.

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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Президент РФ#Выборы президента#Новости#Президент путин#Президент#Анастасия Баянова
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