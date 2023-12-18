В России поддержку от Корпорации МСП получило каждое 12-е предприятие

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Сравнивая эту цифру с данными прошлого года, где только каждое 17-е малое или среднее предприятие имело доступ к федеральным мерам поддержки, аналитики констатируют значительный рост показателей, пишут РИА Новости.
Такой рост стал возможным благодаря ряду инновационных мер, внедренных Корпорацией МСП. К числу таких мер можно отнести расширение доступа к финансовым программам, внедрение системы «зонтичных» поручительств, разработку цифровой платформы МСП.РФ и расширение квот для малых и средних предприятий при закупках государственных компаний.
Стратегия Корпорации МСП нацелена на то, чтобы к 2025 году каждый 5-й предприниматель страны мог получить государственную поддержку. Достижение этой цели будет обеспечено за счет дальнейшей цифровизации программ поддержки и упрощения процесса их получения.
По данным текущего года, регионами, где наибольший процент предпринимателей получил поддержку Корпорации МСП, стали Чукотский и Ненецкий автономные округа, где каждый 3-й и каждый 5-й предприниматель, соответственно, получил поддержку.
Анализ деятельности компаний, получивших поддержку от Корпорации МСП, показывает рост доходов на 19% и увеличение числа рабочих мест на 5%. В то же время аналогичные малые и средние предприятия, не имеющие государственной поддержки, достигли лишь 6% роста доходов и уменьшили численность работающих на 3%.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что благодаря процессу цифровизации государство предлагает поддержку предпринимателям на основе анализа их деятельности. Цифровая платформа МСП.РФ начала работать в конце 2022 года, она точно определяет потребности конкретной компании на текущем этапе развития и предлагает соответствующие меры поддержки. В случае отказа пользователи МСП.РФ могут оперативно узнать причины и исправить недостатки.
Следует напомнить, что расширение государственной поддержки бизнеса, включая цифровизацию, предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», инициированным президентом страны. Осуществляется нацпроект под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.