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В России поддержку от Корпорации МСП получило каждое 12-е предприятие

В России поддержку от Корпорации МСП получило каждое 12-е предприятие

18 декабря 2023, 08:02
Фото: piqsels.com
В 2023 году каждый 12-й предприниматель России получил правительственную поддержку по линии Корпорации МСП.

Сравнивая эту цифру с данными прошлого года, где только каждое 17-е малое или среднее предприятие имело доступ к федеральным мерам поддержки, аналитики констатируют значительный рост показателей, пишут РИА Новости.

Такой рост стал возможным благодаря ряду инновационных мер, внедренных Корпорацией МСП. К числу таких мер можно отнести расширение доступа к финансовым программам, внедрение системы «зонтичных» поручительств, разработку цифровой платформы МСП.РФ и расширение квот для малых и средних предприятий при закупках государственных компаний.

Стратегия Корпорации МСП нацелена на то, чтобы к 2025 году каждый 5-й предприниматель страны мог получить государственную поддержку. Достижение этой цели будет обеспечено за счет дальнейшей цифровизации программ поддержки и упрощения процесса их получения.

По данным текущего года, регионами, где наибольший процент предпринимателей получил поддержку Корпорации МСП, стали Чукотский и Ненецкий автономные округа, где каждый 3-й и каждый 5-й предприниматель, соответственно, получил поддержку.

Анализ деятельности компаний, получивших поддержку от Корпорации МСП, показывает рост доходов на 19% и увеличение числа рабочих мест на 5%. В то же время аналогичные малые и средние предприятия, не имеющие государственной поддержки, достигли лишь 6% роста доходов и уменьшили численность работающих на 3%.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что благодаря процессу цифровизации государство предлагает поддержку предпринимателям на основе анализа их деятельности. Цифровая платформа МСП.РФ начала работать в конце 2022 года, она точно определяет потребности конкретной компании на текущем этапе развития и предлагает соответствующие меры поддержки. В случае отказа пользователи МСП.РФ могут оперативно узнать причины и исправить недостатки.

Следует напомнить, что расширение государственной поддержки бизнеса, включая цифровизацию, предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», инициированным президентом страны. Осуществляется нацпроект под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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