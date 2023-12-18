В России поддержку от Корпорации МСП получило каждое 12-е предприятие

Анализ деятельности компаний, получивших поддержку от Корпорации МСП, показывает рост доходов на 19% и увеличение числа рабочих мест на 5%. В то же время аналогичные малые и средние предприятия, не имеющие государственной поддержки, достигли лишь 6% роста доходов и уменьшили численность работающих на 3%.