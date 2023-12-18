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В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления

18 декабря 2023, 06:43
Фото: 1MI
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Должность получил бывший замминистра имущественных отношений Андрей Подгорбунских.

В Омской области назначили замначальника Главного государственно-правового управления. Пост занял Андрей Подгорбунских. Соответствующее распоряжение подписал 15 декабря губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Подгорбунских Андрея Владимировича заместителем начальника Главного государственно-правового управления Омской области 18 декабря 2023 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе.

Андрей Подгорбунских ранее работал на должностях директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы администрации Омска, первого замминистра имущественных отношений Омской области, входил в совет директоров омского аэропорта. Имеет звание «Заслуженный юрист Омской области».

Напомним, что начальником Главного государственно-правового управления является Антон Банников. Его переназначили на должность в начале ноября.

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#Омск#Аэропорт#Назначение#Документ#Департамент#Директор#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Совет директоров
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