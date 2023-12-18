В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Омской области назначили замначальника Главного государственно-правового управления. Пост занял Андрей Подгорбунских. Соответствующее распоряжение подписал 15 декабря губернатор Виталий Хоценко.
«Назначить Подгорбунских Андрея Владимировича заместителем начальника Главного государственно-правового управления Омской области 18 декабря 2023 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе.
Андрей Подгорбунских ранее работал на должностях директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы администрации Омска, первого замминистра имущественных отношений Омской области, входил в совет директоров омского аэропорта. Имеет звание «Заслуженный юрист Омской области».
Напомним, что начальником Главного государственно-правового управления является Антон Банников. Его переназначили на должность в начале ноября.