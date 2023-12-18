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В «Омской крепости» начали строить ледовый городок

В «Омской крепости» начали строить ледовый городок

18 декабря 2023, 06:10
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Рабочие должны успеть к открытию главной городской елки.

В «Омской крепости» начали стоить ледовый городок. Здесь появится главная праздничная площадка. Подробности сегодня, 18 декабря, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Именно эта территория станет основным центром притяжения для омичей и гостей города в дни каникул. Здесь же мы откроем главную городскую елку. Несмотря на то, что морозы внесли свои коррективы в планы резчиков по льду и отсрочили монтаж светового оборудования, все будет завершено в срок», — сообщил градоначальник.

Напомним, открытие главной городской елки состоится 28 декабря, праздничное мероприятие начнется в 17:00. В программе примут участие концертные коллективы и актеры театра «Студия Л. Ермолаевой».

Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
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#Общество#Омская крепость#Морозы#Евгений Игишев#Городская ёлка#Новогодние праздники
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