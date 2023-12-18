В «Омской крепости» начали строить ледовый городок

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В «Омской крепости» начали стоить ледовый городок. Здесь появится главная праздничная площадка. Подробности сегодня, 18 декабря, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Именно эта территория станет основным центром притяжения для омичей и гостей города в дни каникул. Здесь же мы откроем главную городскую елку. Несмотря на то, что морозы внесли свои коррективы в планы резчиков по льду и отсрочили монтаж светового оборудования, все будет завершено в срок», — сообщил градоначальник.
Напомним, открытие главной городской елки состоится 28 декабря, праздничное мероприятие начнется в 17:00. В программе примут участие концертные коллективы и актеры театра «Студия Л. Ермолаевой».