Технологии ИИ помогут тушить пожары и ставить диагнозы пациентам на Сахалине

«Мы уже год работаем в системе управления регионом на основе больших баз данных. И этот механизм показал свою эффективность. Он позволяет лучше понимать, что происходит в каждой сфере — медицине, образовании, социальной политике, строительстве и любой другой. Благодаря этому в режиме реального времени можно увидеть, где не хватает талонов к врачам, где стройка отстает от графика, где образуются ямы на дорогах. С 2024 года совместно со Сбером мы будем внедрять цифровые технологии еще шире и активнее. Искусственный интеллект не заменит человека, но мы будем использовать технологии, чтобы обеспечить безопасную и комфортную среду для жителей и гостей региона, повысить качество здравоохранения, образования, ЖКХ и всех государственных услуг», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.