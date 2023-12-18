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Снегопад и ветер парализуют учебный процесс в Петропавловск-Камчатском

18 декабря 2023, 07:21
Из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных снегопадом и сильным ветром, в муниципальных школах Петропавловск-Камчатского пришлось отменить занятия для первой смены и начальных классов второй смены. Решение об этом было принято в мэрии города.

Согласно сообщению муниципальных властей, причиной отмены занятий стало неблагоприятное погодное явление, начавшееся ночью. В настоящее время на Камчатке идет сильный мокрый снег, сопровождаемый порывами ветра, пишет ФедералПресс.

Напомним, что циклон обрушился на Камчатку ночью 18 декабря, принося с собой метель и сильный ветер. Во многих районах края наблюдаются снегопады, а порывы ветра достигают 30 м/с. Дорожные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды. На Охотском море действует штормовое предупреждение из-за высоких волн, что усугубляет сложность ситуации на полуострове.

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