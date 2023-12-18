Снегопад и ветер парализуют учебный процесс в Петропавловск-Камчатском

Напомним, что циклон обрушился на Камчатку ночью 18 декабря, принося с собой метель и сильный ветер. Во многих районах края наблюдаются снегопады, а порывы ветра достигают 30 м/с. Дорожные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды. На Охотском море действует штормовое предупреждение из-за высоких волн, что усугубляет сложность ситуации на полуострове.