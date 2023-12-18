Слово 'нейросеть' признано словом года

Одним из ключевых критериев при выборе слова года стала его актуальность и широкое использование в русском языке. «Нейросеть» будет включено в метасловарь «Грамоты.ру», который объединяет материалы из различных справочников и словарей русского языка. Кроме того, специалисты подготовят полное словарное описание этого термина, чтобы обеспечить его понимание и учет в различных контекстах.