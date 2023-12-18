Слово 'нейросеть' признано словом года

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Слово «нейросеть» набрало более трех четвертей голосов и показало высокую популярность среди пользователей. Кроме того, в списке лидеров нашлись и другие слова, такие как «база» и «возвращенцы», но «нейросеть» выделяется своей значимостью в контексте современных технологических достижений, пишет ФедералПресс.
Одним из ключевых критериев при выборе слова года стала его актуальность и широкое использование в русском языке. «Нейросеть» будет включено в метасловарь «Грамоты.ру», который объединяет материалы из различных справочников и словарей русского языка. Кроме того, специалисты подготовят полное словарное описание этого термина, чтобы обеспечить его понимание и учет в различных контекстах.
Это решение подчеркивает важность внимания к современным языковым тенденциям и изменениям, которые происходят в русском языке под воздействием современных научных и технологических достижений.