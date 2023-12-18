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Слово 'нейросеть' признано словом года

18 декабря 2023, 07:20
Портал «Грамота.ру» объявил слово «нейросеть» главным словом 2023 года. Это решение было принято после тщательного анализа данных, включая частотность запросов и мнение экспертов.

Слово «нейросеть» набрало более трех четвертей голосов и показало высокую популярность среди пользователей. Кроме того, в списке лидеров нашлись и другие слова, такие как «база» и «возвращенцы», но «нейросеть» выделяется своей значимостью в контексте современных технологических достижений, пишет ФедералПресс.

Одним из ключевых критериев при выборе слова года стала его актуальность и широкое использование в русском языке. «Нейросеть» будет включено в метасловарь «Грамоты.ру», который объединяет материалы из различных справочников и словарей русского языка. Кроме того, специалисты подготовят полное словарное описание этого термина, чтобы обеспечить его понимание и учет в различных контекстах.

Это решение подчеркивает важность внимания к современным языковым тенденциям и изменениям, которые происходят в русском языке под воздействием современных научных и технологических достижений.

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