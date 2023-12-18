Школьники предложили проекты для наполнения будущего кампуса «СахалинTech»

«Кампус „СахалинTech“ — это интерактивная среда, единое цифровое пространство. И в дополнение к этой сфере наши школьники высказали ряд интересных идей с точки зрения организации безопасности, с точки зрения построения виртуальных туров, дополненной реальности. В частности, это идеи по биометрии, которая бы увязывала воедино систему образовательных траекторий — доступ к лаборатории, доступ в студенческий городок и так далее. И я уверен, что эти решения, которые были здесь представлены, мы начнем уже в 2024 году проектировать в рамках информационной среды кампуса», — отметил заместитель министра технологического и цифрового развития Сахалинской области Сергей Коцуконь.