Сенатор Джабаров призвал ужесточить санкционные меры против Латвии

Джабаров считает, что Латвия продолжит свою антироссийскую политику, пока Россия не ответит им сильными мерами. Он также считает, что нужно перекрыть все возможности торговли и экономических отношений между Россией и Латвией, чтобы охладить их пыл. По его словам, Латвия играет с огнем, пишет RT.