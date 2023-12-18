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Сенатор Джабаров призвал ужесточить санкционные меры против Латвии

18 декабря 2023, 17:36
Сенатор Джабаров выступил с предложением ужесточить меры в отношении Латвии из-за их заявления о планах высылки более тысячи россиян из-за проблем с получением видов на жительство.

Джабаров считает, что Латвия продолжит свою антироссийскую политику, пока Россия не ответит им сильными мерами. Он также считает, что нужно перекрыть все возможности торговли и экономических отношений между Россией и Латвией, чтобы охладить их пыл. По его словам, Латвия играет с огнем, пишет RT.

Ранее было объявлено, что более 1 тысячи россиян подлежат выдворению из-за непредоставления необходимых документов для получения видов на жительство.

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