Сенатор Джабаров призвал ужесточить санкционные меры против Латвии

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Джабаров считает, что Латвия продолжит свою антироссийскую политику, пока Россия не ответит им сильными мерами. Он также считает, что нужно перекрыть все возможности торговли и экономических отношений между Россией и Латвией, чтобы охладить их пыл. По его словам, Латвия играет с огнем, пишет RT.
Ранее было объявлено, что более 1 тысячи россиян подлежат выдворению из-за непредоставления необходимых документов для получения видов на жительство.