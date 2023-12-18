Россиянам посоветовали использовать перекись водорода для борьбы с плесенью в доме

Как передает NEWS.ru, он также посоветовал использовать масло чайного дерева, розмарина и лаванды, а также средства, в составе которых есть белый уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт, раствор йода. Чаплин отметил, что их можно использовать и в чистом виде.