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Россиянам посоветовали использовать перекись водорода для борьбы с плесенью в доме

18 декабря 2023, 12:54
Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал перекись водорода безопасным, эффективным и недорогим средством для профилактики и удаления плесени дома.

Как передает NEWS.ru, он также посоветовал использовать масло чайного дерева, розмарина и лаванды, а также средства, в составе которых есть белый уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт, раствор йода. Чаплин отметил, что их можно использовать и в чистом виде.

Кроме того, безопасно использовать средства, в составе которых есть натриевая соль борной кислоты и отбеливатель (белизна), добавил специалист.

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