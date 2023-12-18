Продуктовый портфель Freedom Finance: от Америки до Азии

В июне этого года INTS провела IPO, его андеррайтером выступило подразделение Freedom Capital Markets, дочерняя структура международного инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp. К слову, это одно из первых размещений Freedom Capital Markets (подразделение получило лицензии на андеррайтинг в США в начале 2022 года). Представленные результаты испытаний повлияли на оценку Intensity Therapeutics — стоимость акций взлетела. Капитализация INTS достигла $90 млн и на 60% превысила оценку бизнеса в ходе IPO. Аналитики Фридома повысили целевую цену до 16 долларов, сохраняя рекомендацию «покупать»: рост акций стабильный, эксперты прогнозируют его продолжение.