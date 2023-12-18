Продуктовый портфель Freedom Finance: от Америки до Азии

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Причина — феноменальные результаты второй фазы испытаний новой терапии рака молочной железы ранней стадии: активность раковых клеток снизилась на 95% (практически полное умерщвление опухоли).
В июне этого года INTS провела IPO, его андеррайтером выступило подразделение Freedom Capital Markets, дочерняя структура международного инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp. К слову, это одно из первых размещений Freedom Capital Markets (подразделение получило лицензии на андеррайтинг в США в начале 2022 года). Представленные результаты испытаний повлияли на оценку Intensity Therapeutics — стоимость акций взлетела. Капитализация INTS достигла $90 млн и на 60% превысила оценку бизнеса в ходе IPO. Аналитики Фридома повысили целевую цену до 16 долларов, сохраняя рекомендацию «покупать»: рост акций стабильный, эксперты прогнозируют его продолжение.
Freedom Finance стремится предоставить своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг: доступ к биржам по всему миру, финансовые консультации и широкий выбор инвестиционных инструментов, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы. У холдинга богатая география присутствия: компания работает в 16 странах мира, включая СНГ, США, Европу. В планах — открытие офисов в Азербайджане, Турции и странах Ближнего Востока.
На домашнем рынке, в Казахстане, холдинг известен своей экосистемой, состоящей из 12 структур, среди которых банк, две брокерские и две страховые компании, сервис онлайн-платежей, телеком-оператор и другие проекты, услугами которых пользуются более 1,5 млн человек. Наращивать клиентскую базу удается с помощью передовых технологий.
Freedom Bank — ядро экосистемы — является одним из ведущих финансовых институтов Казахстана, входит в топ-8 крупнейших банков республики. Основная доля портфеля банка — первые в мире цифровые ипотека и автокредит, которые можно оформить онлайн и получить деньги без посещения офиса.
Брокерские услуги предоставляют две компании, входящие в состав Freedom Holding: АО «Фридом Финанс», работающий на локальных площадках, и Freedom Finance Global, предоставляющий доступ на международные фондовые рынки. Суммарный доход холдинга от деятельности этих двух игроков — более $121 млн. Количество открытых счетов в брокерских компаниях холдинга — 434 тысячи.
Компании Freedom Life и Freedom Insurance, предоставляющие услуги страхования в цифровом формате, принесли экосистеме $81 млн. Основные продукты — страхование жизни и автострахование.
В этому году холдинг начал масштабную инициативу — строительство телекоммуникационной инфраструктуры. Главная задача — обеспечить население Казахстана качественной и недорогой связью. В рамках этого проекта оператор Freedom Telecom развивает мобильную связь стандарта 5G и широкополосный доступ к сети интернет.
Во «Фридом Финанс» объединены сервисы для разных сфер жизни. Два года назад холдинг открыл новое направление — ритейл. За это время розничная сеть по продаже смартфонов Freedom Mobile превратилась в одну из крупнейших в Казахстане (открыто 87 магазинов в 26 городах).
Сервис ТИКЕТОН — это единая система онлайн-бронирования билетов на культурные, обучающие, спортивные мероприятия и экскурсии в Казахстане.
Платежный сервис Freedom Pay обрабатывает каждый третий онлайн-платеж в Казахстане и предоставляет много вариантов оплаты (банковские карты, мобильный баланс, электронные кошельки, терминалы, ApplePay, GooglePay).
Образовательный проект Freedom Academy предоставляет клиентам информацию о финансовых рынках и помогает получить навыки инвестирования. Клиентам всегда доступен широкий выбор образовательных материалов: курсы, вебинары, подкасты, семинары, видеоуроки и бесплатные мастер-классы.
Также в экосистему холдинга входят Freedom Drive (ведущий дистрибьютор автомобильных шин в Казахстане), фудтех Arbuz.kz и сервисы для путешественников AVIATA.KZ и Chocotravel.
Freedom Finance постоянно расширяет свой продуктовый портфель. Динамика финансовых показателей и котировки акций компании — прямое доказательство того, что холдинг успешно справляется с этой задачей: с момента выхода компании на IPO бумаги FRHC подорожали почти в шесть раз.