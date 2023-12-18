Политолог назвал политикой русофобии заявление Латвии о выдворении русских

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В его беседе с RT он отметил, что последние действия латвийских властей свидетельствуют о русофобской политике страны. Политолог назвал это хамством и подчеркнул, что не понятно, почему Латвия считает, что может себе позволять такие выпады в отношении русских.
Он также предположил, что эта политика рано или поздно прекратится. Ранее стало известно, что более тысячи россиян подлежат выдворению из Латвии из-за проблем с оформлением видов на жительство.