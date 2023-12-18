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Published Сегодня, 17:33

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Политолог назвал политикой русофобии заявление Латвии о выдворении русских

18 декабря 2023, 17:33
Заявление Латвии о высылке русских вызвало негативную реакцию политолога Александра Дудчака.

В его беседе с RT он отметил, что последние действия латвийских властей свидетельствуют о русофобской политике страны. Политолог назвал это хамством и подчеркнул, что не понятно, почему Латвия считает, что может себе позволять такие выпады в отношении русских.

Он также предположил, что эта политика рано или поздно прекратится. Ранее стало известно, что более тысячи россиян подлежат выдворению из Латвии из-за проблем с оформлением видов на жительство.

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