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Показатель превышен. За 11 месяцев 2023 года омичи заплатили 279 млрд рублей налогов

18 декабря 2023, 08:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи заплатили 279 млрд рублей налогов за 11 месяцев 2023 года

Эта цифра превысила прошлогодний показатель на 18 млрд рублей.

Так, за 11 месяцев 2023 года от налогоплательщиков из Омской области в консолидированный бюджет поступило 279,6 млрд рублей. Эта цифра превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 6,9%.

Плата по налогу на имущество выросла на 18,7% или на 1,1 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц — на 15,5% или на 5,2 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на — 15% или на 1 млрд рублей, по налогу на прибыль на 9,1% или на 2,7 млрд рублей. Корме того, акцизам на нефтепродукты увеличился на 5,8% или 6 млрд рублей, налогу на добавленную стоимость — на 4,7% или на 2,8 млрд рублей, а транспортный налог — на 3% или на 44 млн рублей.

Отмечается, что с территории Омской области основными источниками дохода является налог на добавленную стоимость — 61,3 млрд рублей и акцизы — 28,6 млрд рублей, что составляет 65% и 30,4% от общей суммы платежей в федеральный бюджет.

106,7 млрд рублей налогов и сборов было перечислено в консолидированный бюджет Омской области. Эта цифра на 10% превысила прошлогодний показатель.

«Увеличились платежи по налогу на имущество организаций на 17,6% или на 1 млрд рублей, налогу на доходы физических лиц на 15,6% или на 5,2 млрд рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 15% или на 1 млрд рублей, налогу на прибыль на 9,4% или на 2,6 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе УФНС.
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#Омск#Омская область#Налог#Деньги#Налоги#Налогообложение#Налоговая служба#Новости#Налоговая#Анастасия Баянова
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