Показатель превышен. За 11 месяцев 2023 года омичи заплатили 279 млрд рублей налогов

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Так, за 11 месяцев 2023 года от налогоплательщиков из Омской области в консолидированный бюджет поступило 279,6 млрд рублей. Эта цифра превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 6,9%.
Плата по налогу на имущество выросла на 18,7% или на 1,1 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц — на 15,5% или на 5,2 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на — 15% или на 1 млрд рублей, по налогу на прибыль на 9,1% или на 2,7 млрд рублей. Корме того, акцизам на нефтепродукты увеличился на 5,8% или 6 млрд рублей, налогу на добавленную стоимость — на 4,7% или на 2,8 млрд рублей, а транспортный налог — на 3% или на 44 млн рублей.
Отмечается, что с территории Омской области основными источниками дохода является налог на добавленную стоимость — 61,3 млрд рублей и акцизы — 28,6 млрд рублей, что составляет 65% и 30,4% от общей суммы платежей в федеральный бюджет.
106,7 млрд рублей налогов и сборов было перечислено в консолидированный бюджет Омской области. Эта цифра на 10% превысила прошлогодний показатель.
«Увеличились платежи по налогу на имущество организаций на 17,6% или на 1 млрд рублей, налогу на доходы физических лиц на 15,6% или на 5,2 млрд рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 15% или на 1 млрд рублей, налогу на прибыль на 9,4% или на 2,6 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе УФНС.