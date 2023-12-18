Показатель превышен. За 11 месяцев 2023 года омичи заплатили 279 млрд рублей налогов

Плата по налогу на имущество выросла на 18,7% или на 1,1 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц — на 15,5% или на 5,2 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на — 15% или на 1 млрд рублей, по налогу на прибыль на 9,1% или на 2,7 млрд рублей. Корме того, акцизам на нефтепродукты увеличился на 5,8% или 6 млрд рублей, налогу на добавленную стоимость — на 4,7% или на 2,8 млрд рублей, а транспортный налог — на 3% или на 44 млн рублей.